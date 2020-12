Coronavirus | dal 7 gennaio torna il sistema a fasce

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Terminate le vacanze natalizie, che hanno visto l’Italia omogeneamente rossa o arancione a singhiozzo nelle varie giornate, si tornerà al classico. Il problema, adesso, è che le regioni che si trovavano in zona gialla prima delle festività, potrebbero però trovarsi “declassate” in arancione o addittura in rossa. Queste regioni sono la Puglia ed il Veneto, le due che negli ultimi giorni, dati alla mano, hanno visto crescere vertiginosamente la curva dei contagi. Zaia, per il Veneto, imputa tale crescita al fatto che “sono stati effettuati più tamponi”. Mentre la Puglia, sfortunatamente, detiene il triste primato dei ricoveri in terapia intensiva. È dunque sulla base dei prossimi bollettini che si deciderà come agire. Se il nuovo bollettino dell’Iss dovesse confermare la tendenza, e se l’indice Rt non dovesse accennare a ...