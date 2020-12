Al GF Vip 5 è gelo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che prende una decisione drastica (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 ha sancito la fine dell’amicizia simbiotica tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato all’attrice siciliana gli RVM di Dayane che nel confessionale sparlava di quella che in teoria era la sua migliore amica; non solo, perché anche parlando con Sonia Lorenzini, la modella non è stata affatto tenera con la Cannavò, che ha definito una “lagna”, una che fa continui drammi e che le ha portato soltanto negatività, mettendole contro l’intera Casa. Rosalinda Cannavò scioccata dagli RVM dell’amica Dayane Mello Nel sentire quanto detto alle sue spalle da Dayane Mello, che reputava la sua migliore amica, nonché la ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 ha sancito la fine dell’amicizia simbiotica tra. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato all’attrice siciliana gli RVM diche nel confessionale sparlava di quella che in teoria era la sua migliore amica; non solo, perché anche parlando con Sonia Lorenzini, la modella non è stata affatto tenera con la, che ha definito una “lagna”, una che fa continui drammi e che le ha portato soltanto negatività, mettendole contro l’intera Casa.scioccata dagli RVM dell’amicaNel sentire quanto detto alle sue spalle da, che reputava la sua migliore amica, nonché la ...

