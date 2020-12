A Roma apre Salsedine: menù delle feste (Di martedì 29 dicembre 2020) Salsedine DELIVERY E TAKE AWAY Nel nuovo locale di Emanuele Paoloni sarà possibile ordinare per il periodo natalizio il pesce fresco oppure richiedere i preparati realizzati appositamente per le giornate di festa e assaporare a casa un pranzo o una cena di pesce a prova di chef. Lasagne di pesce € 22 al kg Cannelloni € 28 al kg Tortelli € 28 al kg Salmone Bellavista € 3.60 all’etto Carpacci di Salmone selvaggio/Spada affumicato/ Tonno affumicato a partire da € 2.30 all’etto Tartare di Ombrina/Salmone/Spada/Gambero Rosso/Gambero Rosa/Tonno a partire da € 2.30 Suppli? Gambero & Scamorza € 1.60 all’etto Alici marinate € 3.20 all’etto Astice Bellavista € 5.20 all’etto Zuppa di Pesce € 3.60 all’etto Coda di Rospo alla cacciatora € 5.80 all’etto Spigola/Orata cartoccio € 2.90 all’etto Spiedini lardellati a partire da € 19.90 Rombo Gratinato € 4.20 ... Leggi su funweek (Di martedì 29 dicembre 2020)DELIVERY E TAKE AWAY Nel nuovo locale di Emanuele Paoloni sarà possibile ordinare per il periodo natalizio il pesce fresco oppure richiedere i preparati realizzati appositamente per le giornate di festa e assaporare a casa un pranzo o una cena di pesce a prova di chef. Lasagne di pesce € 22 al kg Cannelloni € 28 al kg Tortelli € 28 al kg Salmone Bellavista € 3.60 all’etto Carpacci di Salmone selvaggio/Spada affumicato/ Tonno affumicato a partire da € 2.30 all’etto Tartare di Ombrina/Salmone/Spada/Gambero Rosso/Gambero Rosa/Tonno a partire da € 2.30 Suppli? Gambero & Scamorza € 1.60 all’etto Alici marinate € 3.20 all’etto Astice Bellavista € 5.20 all’etto Zuppa di Pesce € 3.60 all’etto Coda di Rospo alla cacciatora € 5.80 all’etto Spigola/Orata cartoccio € 2.90 all’etto Spiedini lardellati a partire da € 19.90 Rombo Gratinato € 4.20 ...

