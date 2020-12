Samantha de Grenet squalificata al Grande Fratello Vip 2020?/ "Provvedimento ma.." (Di lunedì 28 dicembre 2020) Samantha de Grenet squalificata al Grande Fratello Vip 2020? La conduttrice al televoto ma in casa potrebbe arrivare un "Provvedimento disciplinare..." Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020)dealVip? La conduttrice al televoto ma in casa potrebbe arrivare un "disciplinare..."

obvae_ : RT @Lolo00073248: Samantha De Grenet ma pensavi davvero che ti filasse Tommaso? l ha fatto solo per far ingelosire Stefania. non lo vedi ch… - SimoJeanP : Io sono scettico che esistano persone che hanno votato per salvare Samantha de Grenet. Chiamerei Buffy l'ammazzavampiri guarda #GFVIP - Lolo00073248 : Samantha De Grenet ma pensavi davvero che ti filasse Tommaso? l ha fatto solo per far ingelosire Stefania. non lo v… - Debina87 : RT @cutiepiesnvpe: @GrandeFratello VOGLIAMO SAMANTHA DE GRENET SQUALIFICATA PER MINACCE DI MORTE, VOLENZA E DIFFAMAZIONE E PER IL VICTIM B… - GJaccarino : SAMANTHA DE GRENET DEVE ESSERE SQUALIFICATA! #GFvip #fuorisamantha -