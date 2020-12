Oggi è Un Altro Giorno rispolvera l’oroscopo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Serena Bortone Per un nuovo anno che sta per cominciare, ecco che arriva l’oroscopo ad alzare un po’ le aspettative su quelli che saranno i prossimi 12 mesi. Nonostante un 2020 non positivo, segnato dal Coronavirus e da tutte le sue conseguenze, la speranza è infatti quella di vivere un 2021 più gioioso e soprattutto più illuminato dal punto di vista degli astri. Di questo avviso è sicuramente anche Serena Bortone, che proprio nelle scorse ore, a Oggi è un Altro Giorno, ha deciso di rispolverare l’evergreen, parlando dei segni zodiacali dell’Ariete, del Cancro, della Bilancia e del Capricorno, ossia i ‘cardinali’ (quelli che danno il via ad ogni stagione), insieme a Simon & The Stars. In barba ad ogni tipo di ipocrisia, che ha fatto sì che la Rai rinunciasse negli anni alla seguitissima serata ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Serena Bortone Per un nuovo anno che sta per cominciare, ecco che arrivaad alzare un po’ le aspettative su quelli che saranno i prossimi 12 mesi. Nonostante un 2020 non positivo, segnato dal Coronavirus e da tutte le sue conseguenze, la speranza è infatti quella di vivere un 2021 più gioioso e soprattutto più illuminato dal punto di vista degli astri. Di questo avviso è sicuramente anche Serena Bortone, che proprio nelle scorse ore, aè un, ha deciso dire l’evergreen, parlando dei segni zodiacali dell’Ariete, del Cancro, della Bilancia e del Capricorno, ossia i ‘cardinali’ (quelli che danno il via ad ogni stagione), insieme a Simon & The Stars. In barba ad ogni tipo di ipocrisia, che ha fatto sì che la Rai rinunciasse negli anni alla seguitissima serata ...

