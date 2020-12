Manovra 2021: tutte le misure (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriella Lax - La Camera ha approvato la legge di Bilancio. In attesa del sì definitivo da parte del Senato, ecco tutte le principali misure della Manovra. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gabriella Lax - La Camera ha approvato la legge di Bilancio. In attesa del sì definitivo da parte del Senato, eccole principalidella

sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - LuigiAssecasa : RT @Corriere: Manovra: arriva l’assegno unico per i figli, Cig per autonomi, sgravi per chi assume e ... - FASIbiz : Tornano nel 2021 #ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus #mobili, bonus verde e bonus facciate. Proroga per il… - Giancar70336148 : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… - fulvy65 : RT @sabrina_decarlo: #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia oltre… -