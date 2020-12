Inter | la strategia per aggirare la crisi | rinnovi con aumento spalmato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2021 sarà un anno intenso per l’visti i tantidi contratto da ufficializzare: questa ladel club nerazzurro Come è successo già quest’anno, anche nel prossimo l’dovrà operare sul mercato con un occhio ai prezzi e uno al bilancio che ha risentito pesantemente dellacausata dal Covid-19. Discorso che vale anche per idi contratto dei giocatori nerazzurri che, nel 2021, si troveranno a discutere con il club il proprio futuro. Da Alessandro Bastoni a Lautaro Martinez che sono i casi più freschi e cogenti, passando per De Vrij, Gagliardini, Barella, D’Ambrosio e anche Kolarov (l’ha un’opzione di un’altra stagione), l’sta provando a mettere in atto unadifferente rispetto ...