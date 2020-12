Incentivi acquisti automobili per il 2021

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) . Detrazioni e bonus in vista dell’anno nuovo per chi volesse acquistare un veicolo Tante le novità dunque in materia diper l’anno che verrà; una serie di agevolazioni dettate anche per venire incontro alle difficoltà di questo momento storico. Ad esempio, nelle Legge di BilancioL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seat Mii electric, la mobilità sempre più sostenibile Car of the Year, le casestiche finaliste Salone di Francoforte 2019: rombo di motori, si parte La Hyundai i10 parla italiano al Salone di Francoforte Seat presenta Cupra El-Born, la vettura elettrica Mille Miglia 2020 al via, nel pomeriggio la partenza in sicurezza