Gli anziani bolognesi diventano ‘digital’ grazie a Cna e a giovani prof

BOLOGNA – Videochiamare i propri cari e gli amici che non si possono incontrare di persona, ordinare la spesa online, seguire i movimenti della banca dall'home banking e seguire tutte le operazioni digitali della Pubblica amministrazione o ancora, più semplicemente, socializzare e combattere la solitudine. A insegnare come fare agli anziani associati a Cna Pensionati sono stati 20 studenti dell'istituto Aldini Valeriani di Bologna, trasformandosi in 'prof digitali'.

