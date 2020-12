Gianni Sperti e la pugnalata al cuore: lutto gravissimo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gianni Sperti sta vivendo un grave lutto in famiglia. A rivelarlo è stato proprio l’opinionista che ha voluto condividere il momento con i propri fan Gianni Sperti (Instagram)Gianni Sperti è il popolarissimo volto della televisione italiana, ha ballato per moltissimi anni nello studio di Amici di Maria De Filippi e dal 2003 è opinionista del programma Uomini e Donne. Il ballerino è molto legato alla propria famiglia, spesso condivide sui Social foto che lo ritraggono accanto ai propri genitori o alla nipotina Giada. Da sempre ha avuto le idee ben chiare: la famiglia va tutelata dai gossip e dal mondo della cronaca rosa che non le appartiene. L’anno scorso i genitori hanno celebrato 50 anni di matrimonio, evento importantissimo e simbolico per ... Leggi su kronic (Di lunedì 28 dicembre 2020)sta vivendo un gravein famiglia. A rivelarlo è stato proprio l’opinionista che ha voluto condividere il momento con i propri fan(Instagram)è il popolarissimo volto della televisione italiana, ha ballato per moltissimi anni nello studio di Amici di Maria De Filippi e dal 2003 è opinionista del programma Uomini e Donne. Il ballerino è molto legato alla propria famiglia, spesso condivide sui Social foto che lo ritraggono accanto ai propri genitori o alla nipotina Giada. Da sempre ha avuto le idee ben chiare: la famiglia va tutelata dai gossip e dal mondo della cronaca rosa che non le appartiene. L’anno scorso i genitori hanno celebrato 50 anni di matrimonio, evento importantissimo e simbolico per ...

zazoomblog : Uomini e Donne grave lutto per Gianni Sperti - #Uomini #Donne #grave #lutto #Gianni - infoitcultura : Gianni Sperti, è morto il papà - AnnamariaTortor : Morto il padre di Gianni Sperti. Il dolore sui social - - Italia_Notizie : Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” - FQMagazineit : Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” -