Gf Vip | Maria De Filippi entra in Casa per Zorzi | Lavorerai con me

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesca Galici Sorpresa inattesa nellaper Tommaso, che ha ricevuto la "visita" diDe, pronta ad "assumerlo" nella sua redazioneDesi è collegata dallo studio di Amici con lo studio di Cinecittà del Grande Fratello. "Mi appassionano le storie umane", ha dettoDead Alfonso Signorini, prima di rivelare che il suo concorrente preferito di quest'anno è Tommaso. Ed è proprio per lui che la conduttrice è stata invitata per una sorpresa. nodo 1907791 "Ciao Tommy, come stai? Sono contenta di conoscerti, non è uno scherzo", ha dettoDein apertura di collegamento con Tommaso, incredulo di trovarsi ...