Esplode dopo il vaccino Covid a Roma, ma Fonteverificata è una presa in giro (Di lunedì 28 dicembre 2020) La non notizia che stiamo per trattare l’avevamo notata nelle scorse ore, ma l’annuncio “Esplode dopo il vaccino Covid” era così fantascientifico che ci era sembrato davvero troppo doverlo trattare. Invece le cose sono andate diversamente, visto che il solito troll ormai noto a molti (evidentemente non a tutti) ne ha fatta un’altra delle sue. Il sito è Fonteverificata, e puntualmente prende in giro i creduloni del web. Ovvero coloro che danno per autentica una verità senza verificarne le fonti. Contrariamente al nome del dominio scelto dall’attore. Eppure, in queste ore abbiamo anche riportato alcune risposte chiare da parte del sito del governo sul vaccino Covid. Evidentemente non basta neanche questo, visto che per tutta la giornata di domenica ci ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 dicembre 2020) La non notizia che stiamo per trattare l’avevamo notata nelle scorse ore, ma l’annuncio “il” era così fantascientifico che ci era sembrato davvero troppo doverlo trattare. Invece le cose sono andate diversamente, visto che il solito troll ormai noto a molti (evidentemente non a tutti) ne ha fatta un’altra delle sue. Il sito è, e puntualmente prende ini creduloni del web. Ovvero coloro che danno per autentica una verità senza verificarne le fonti. Contrariamente al nome del dominio scelto dall’attore. Eppure, in queste ore abbiamo anche riportato alcune risposte chiare da parte del sito del governo sul. Evidentemente non basta neanche questo, visto che per tutta la giornata di domenica ci ...

