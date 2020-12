Destra: Meloni, ‘è forza di governo e in Ue non siamo soli’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Sostenere che esista vita solo nell’attuale equilibrio non è rispettoso nei confronti di milioni di europei che —pur considerando l’Europa una grande occasione — si identificano in una diversa visione politica circa la sua integrazione”. Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Sostenere che esista vita solo nell’attuale equilibrio non è rispettoso nei confronti di milioni di europei che —pur considerando l’Europa una grande occasione — si identificano in una diversa visione politica circa la sua integrazione”. Lo scrive Giorgiain una lettera al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

