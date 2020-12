Cosenza | prete positivo al Covid fa bere decine di fedeli dallo stesso calice Chiusa la cattedrale di cattedrale di Lungro | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 dicembre 2020)al):bevonoUndelladi, in provincia di(Calabria) ha fattodidurante un’eucarestia nonostante fosseal-19. Il sindaco della comune cosentino, Giuseppe Santoianni, dopo aver appreso della positività al Coronavirus di uno deipresenti in chiesa nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza urgente per chiudere e sanificare la ...