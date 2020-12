Videogiochi in streaming con il Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now (Di domenica 27 dicembre 2020) Fino a non molto tempo fa, per poter giocare ai propri titoli videoludici preferiti, era necessario acquistare una console di gioco o allestire un costoso PC da Gaming e, per rimanere al passo con la grafica sempre più dettagliata, dovevamo aggiornare il computer costantemente o acquistare una nuova console ogni 3-4 anni circa. Ma con le connessioni Internet sempre più veloci ha iniziato a prendere piede un nuovo metodo per giocare ai Videogiochi: il Cloud Gaming. Il concetto di Cloud Gaming, non è molto diverso da quello dei classici giochi online che si trovano su internet, con la differenza che tramite queste piafaforme Cloud è possibile oggi giocare anche i Videogiochi più evoluti (come CyberPunk 2077), che solitamente richiedono PC con scheda ... Leggi su navigaweb (Di domenica 27 dicembre 2020) Fino a non molto tempo fa, per poter giocare ai propri titoli videoludici preferiti, era necessario acquistare una console di gioco o allestire un costoso PC dae, per rimanere al passo con la grafica sempre più dettagliata, dovevamo aggiornare il computer costantemente o acquistare una nuova console ogni 3-4 anni circa. Ma con le connessioni Internet sempre più veloci ha iniziato a prendere piede un nuovo metodo per giocare ai: il. Il concetto di, non è molto diverso da quello dei classici giochi online che si trovano su internet, con la differenza che tramite queste piafaformeè possibile oggi giocare anche ipiù evoluti (come CyberPunk 2077), che solitamente richiedono PC con scheda ...

