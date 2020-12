Rep. Centrafricana: elezioni al via, con l’incubo ribelli (Di domenica 27 dicembre 2020) Nairobi, 27 dic. (Adnkronos/Dpa) – I cittadini della Repubblica Centrafricana votano oggi per le elezioni presidenziali e parlamentari, in un cluma di violenza diffuso in tutto il paese. Faustin-Archange Touadera è in corsa per un secondo mandato presidenziale mentre contemporaneamente verrà eletto anche un nuovo parlamento. Il candidato più forte dell’opposizione è l’ex capo del governo Anicet-Georges Dologuele. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Nairobi, 27 dic. (Adnkronos/Dpa) – I cittadini della Repubblicavotano oggi per lepresidenziali e parlamentari, in un cluma di violenza diffuso in tutto il paese. Faustin-Archange Touadera è in corsa per un secondo mandato presidenziale mentre contemporaneamente verrà eletto anche un nuovo parlamento. Il candidato più forte dell’opposizione è l’ex capo del governo Anicet-Georges Dologuele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

