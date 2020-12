Premier League 2020 2021 | il Liverpool frena | 1-1 col West Bromwich

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sorpresa ad Anfield Road dove la penultima forza del campionato ha fermato la prima della classe. Nel match della quindicesima giornata di, ilnon è andato oltre l’1-1 contro il. A sbloccare il risultato ci ha pensato Mane che al 12? ha sfruttato un assist illuminante di Matip per siglare il vantaggio. Nella ripresa ilgestisce il parziale ma la svolta c’è al 60? con l’infortunio di Matip: al suo posto Williams, il cui impatto con la partita è subito negativo. E all’82’ dopo un calcio d’angolo regalato dai reds, ilpareggia: è Ajayi a svettare più in alto di tutti e a battere Alisson con un colpo di testa. L’Everton accorcia al secondo posto a tre lunghezze dai rivali cittadini, il ...

Liverpool WBA 1 1: il racconto post partita della sfida di Premier League. Allardyce frena subito Klopp, tallonato da Ancelotti in classifica. Gol di Mane e Ajayi.Dopo la goleada sul Crystal Palace prima di Natale, il Liverpool manca la terza vittoria consecutiva in Premier League nel turno del Boxing Day e contro il pericolante Wba non va oltre un modesto 1-1 ...