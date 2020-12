"Perché devo tutto a Mentana". Gentilissimo o furbissimo? La confessione di Antonella Clerici (Di domenica 27 dicembre 2020) Antonella Clerici ricorda: «Avevo 28 anni e lui 35, non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi». Antonella Clerici si riferisce a Enrico "Chicco" Mentana: il direttore del Tg La7, ospite da lei a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1 e, con l'occasione, ha raccontato quando era appena arrivata a Roma e collaborava con lui al Tg2 ed Enrico, Gentilissimo o furbissimo, andava a prenderla in motoretta. Il buon ricordo comunque è più che reciproco. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020)ricorda: «Avevo 28 anni e lui 35, non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi».si riferisce a Enrico "Chicco": il direttore del Tg La7, ospite da lei a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1 e, con l'occasione, ha raccontato quando era appena arrivata a Roma e collaborava con lui al Tg2 ed Enrico,, andava a prenderla in motoretta. Il buon ricordo comunque è più che reciproco.

Ricky_Gambino : @GiovanniFazio9 Beh si un grande classico...anche perché per la quadriglia devo scaldarmi un po’ - luposilenzioso2 : RT @giorgiomalin: Durante queste feste 2 o 3 kg li avrò presi. I miei nipoti mi chiamano zio panciotto. Ma non me frega niente. Non devo av… - MAPOFJUNGHOSEOK : perché non lo sapevo ora devo solo piange - ConcaErika : Ah ma vanno ancora di moda questi tweet? Un po’ scontati ormai, devo dire. Anche perché la ‘tossicità’ di Oppini m… - uffailnick1 : @enniogiannascol Ma pure i vaccinati Devo farlo perché restano contagiosi per gli altri Perché non si sa se e per q… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché devo Covid, variante inglese e bambini: si diffonde, non è pericolosa Corriere della Sera