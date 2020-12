Lecce-Vicenza 0-1 | Veneti avanti al 45? | Diretta | Tabellino | Precedenti e curiosità

(Di domenica 27 dicembre 2020)è una delle partite più interessanti della quindicesima giornata del campionato di serie B. I salentini vogliono risalire dopo due sconfitte consecutive. I biancorossi cercano la zampata nell’ultima trasferta del 2020.scendono in campo per la quindicesima giornata di serie B. Fischio d’inizio allo stadio “Via del Mare” alle ore 15. L'articolo0-1al 45?proviene da www.meteoweek.com.

OfficialUSLecce : #LecceVicenza #SerieBKT Il parziale dopo la prima frazione di gioco #avantilecce #LECLRV Il Tabellino ??… - PugliaStream : Un Lecce diverso per scacciare la crisi - Lecce-Vicenza 0-1 LIVE - PEFIORENTINA : Serie B Half Times Ascoli 1 Spal 0 Cosenza 1 Pisa 0 Frosinone 0 Pordenone 0 Lecce 0 Vicenza 1 Venezia 0 Salerni… - SalentoSport : 45'+1 #leccevicenza 0-1: Primo tempo finito - Gazzetta_it : Si va al riposo, Lecce-Vicenza 0-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Vicenza

LECCE - Conquistare l’intera posta in palio nella gara che disputerà oggi, alle 15, al «Via del Mare», con il Vicenza. Non ha alternative, il Lecce, in vista del match con i biancorossi allenati da Di ...1': sfida cominciata. Calcio d'inizio battuto dal Lecce, che gioca in divisa verde . Rispondono gli ospiti, che sono in maglia biancorossa a righe e calzoncini bianchi.