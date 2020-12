Grande Fratello Vip 5 si allunga ancora: la richiesta di Mediaset a Signorini (Di domenica 27 dicembre 2020) Sarebbe stata nuovamente spostata la finale della quinta edizione del reality show e i concorrenti pare dovranno restare nella Casa di Cinecittà quasi fino a fine febbraio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 27 dicembre 2020) Sarebbe stata nuovamente spostata la finale della quinta edizione del reality show e i concorrenti pare dovranno restare nella Casa di Cinecittà quasi fino a fine febbraio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - GrandeOrienteit : #NedoFiano, Gran Maestro Onorario del GOI è passato all'Oriente Eterno. Tra i sopravvissuti agli orrori di… - goldgilrs : Sulla pagina instagram del grande fratello il post con il loro bacio è il settimo con il maggior numero di like tra… - MAPARLIAMODITOM : RT @ricineffabile: In queste due foto, possiamo notare i protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip, insieme alla loro mascotte… -