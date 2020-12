Dai problemi con la catena del freddo in Germania allo scetticismo dei francesi: ecco come è andato il V-day in Europa (Di domenica 27 dicembre 2020) L’Europa si vaccina, tra speranze, timori e alterni sentimenti nei confronti di una giornata che, comunque la si pensi, è storica nella lotta al Coronavirus, a quasi un anno da quando la pandemia è comparsa nel Vecchio Continente, almeno ufficialmente. Tra i primissimi personaggi politici che hanno ricevuto il vaccino stamane c’è Andrej Babis, il premier ceco, che ha fatto l’iniezione a Praga insieme al 95nne Emilie Repikova. In Grecia si è vaccinata all’ospedale Evangelismos di Atene la presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, mentre il premier Kyriakos Mitsotakis ha ricevuto il vaccino in un altro ospedale cittadino, l’Attikon. EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS Hierotheos, metropolita greco-ortodosso, riceve il vaccino ad Atene, Grecia, 27 dicembre 2020. Spagna In Spagna la campagna di vaccinazione è partita da una residenza per anziani a Guadalajara ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) L’si vaccina, tra speranze, timori e alterni sentimenti nei confronti di una giornata che, comunque la si pensi, è storica nella lotta al Coronavirus, a quasi un anno da quando la pandemia è comparsa nel Vecchio Continente, almeno ufficialmente. Tra i primissimi personaggi politici che hanno ricevuto il vaccino stamane c’è Andrej Babis, il premier ceco, che ha fatto l’iniezione a Praga insieme al 95nne Emilie Repikova. In Grecia si è vaccinata all’ospedale Evangelismos di Atene la presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, mentre il premier Kyriakos Mitsotakis ha ricevuto il vaccino in un altro ospedale cittadino, l’Attikon. EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS Hierotheos, metropolita greco-ortodosso, riceve il vaccino ad Atene, Grecia, 27 dicembre 2020. Spagna In Spagna la campagna di vaccinazione è partita da una residenza per anziani a Guadalajara ...

kat_prima : @Savino58496574 Per distogliere un po’ la mente dai problemi - IsabellaLell : RT @duemme6: Da molto è così. Distoglie l'attenzione dei più dai problemi veri che non sono stati risolti e per quali non esistono progetti… - FEARLESSV91 : devo smetterla di scappare dai problemi - Noemi32984792 : @Smalldoll13 @Arianna63153726 Io nn capisco mario che problemi ha per fargli un massaggio dai sembra che la evita perché nn capisco - CeppaRacing : BREAKING NEWS: causa problemi personali TREZECEP non potrà partecipare all’evento dell’anno. Il QUARANTENAGP perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai problemi In Germania ci sono stati problemi per la catena del freddo sul vaccino Pfizer Corriere della Sera Problema all'avvio di W10 - pc non vede più un hdd

Allora lo riavvio, ma si ripresenta lo stesso problema. Al terzo riavvio o mi dice che sta creando lui un punto di ripristino oppure mi dà la schermata azzurra da cui, nelle opzioni avanzate, lo ...

Macclesfield (Gb): 975 dosi di vaccino Pfizer gettate via per “problemi di refrigerazione”

A Macclesfield, Regno Unito, 975 dosi di vaccino Pfizer consegnate al Waters Green Medical Centre, sono state buttate nel cassonetto per “ problemi di refrigerazione “. Per vaccinarsi, i pazienti ora ...

Allora lo riavvio, ma si ripresenta lo stesso problema. Al terzo riavvio o mi dice che sta creando lui un punto di ripristino oppure mi dà la schermata azzurra da cui, nelle opzioni avanzate, lo ...A Macclesfield, Regno Unito, 975 dosi di vaccino Pfizer consegnate al Waters Green Medical Centre, sono state buttate nel cassonetto per “ problemi di refrigerazione “. Per vaccinarsi, i pazienti ora ...