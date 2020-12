Covid Palermo | “la più grande vaccinazione di massa della storia”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) – Prende la fialetta con delicatezza, la solleva leggermente e la mostra ai giornalisti tenendola con due dita. Poi, emozionato, dice con voce rauca: “Oggi inizia la piùdidell’umanità”. Francesco Gervasi è il responsabile del laboratorio di Oncologia biomolecolare dell’Ospedale Civico didove vengono conservati i vaccini in Sicilia. Sono da poco passate le 11.30 e sulle due poltroncine, con lo stemmaRegione siciliana, sistemate all’ingresso del reparto, siedono Massimo Geraci, il primario del Pronto soccorso dell’ospedale e l’infermiera Rosalba Setticasi. Sono loro i primi due operatori sanitari a essere vaccinati in Sicilia. In questi mesi, soprattutto da settembre in ...