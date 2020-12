Covid, al Civico di Palermo i primi vaccinati in Sicilia (Di domenica 27 dicembre 2020) In Sicilia il V-day è partito da Palermo, dall’ospedale Civico dove si sono sottoposti all’inoculazione della dose nove rappresentanti dell’Ordine dei medici (uno per ogni provincia), 5 medici di medicina generale, 5 pediatri di libera scelta, 5 medici di continuità assistenziale e 10 rappresentanti del 118. Poi ancora, 3 rappresentanti dell’ISMETT, tre della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu’, 15 dipendenti dell’ARNAS Ospedali Civico Di Cristina e 30 Siciliani che rientrano nell’ambito delle Rsa. mra/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Inil V-day è partito da, dall’ospedaledove si sono sottoposti all’inoculazione della dose nove rappresentanti dell’Ordine dei medici (uno per ogni provincia), 5 medici di medicina generale, 5 pediatri di libera scelta, 5 medici di continuità assistenziale e 10 rappresentanti del 118. Poi ancora, 3 rappresentanti dell’ISMETT, tre della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu’, 15 dipendenti dell’ARNAS OspedaliDi Cristina e 30ni che rientrano nell’ambito delle Rsa. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

repubblica : Primo vaccino anti-Covid al capo del pronto soccorso del Civico: 'Segno di speranza' - Nephilim_Tuo : @CavBianconero @Frosinone1928 stai seguendo cosa sta succedendo tra i napoLESI rispettosi delle regole e timorati d… - CorriereCitta : Covid, al Civico di Palermo i primi vaccinati in Sicilia - paperaroxy : RT @paolomasini: Antonia che,durante il covid, distribuiva mascherine autoprodotte calandole con un cestino dal secondo piano, la storia di… - Antonin06800421 : RT @e_terranova: La prima infermiera vaccinata in #Sicilia, Rosalba Setticasi: “Dedico questa giornata ai familiari dei morti per Covid nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Civico Covid, al Civico è il V-day: il medico Geraci il primo vaccinato La Repubblica Il Vax day a Palermo: "Dedicato alle famiglie dei deceduti"

Lo ha detto Rosalba Setticasi coordinatore infermieristico della rianimazione covid che ha vissuto in prima linea l'emergenza in Sicilia e che si è vaccinata all'ospedale Civico di Palermo. di Massimi ...

Covid, Vaccino: le prime 30 dosi per i ragusani saranno inoculate a Palermo

(Giornale Nisseno) Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all'Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day. 8:38 - Vaccino Covid, atterrato a Palermo aereo ...

Lo ha detto Rosalba Setticasi coordinatore infermieristico della rianimazione covid che ha vissuto in prima linea l'emergenza in Sicilia e che si è vaccinata all'ospedale Civico di Palermo. di Massimi ...(Giornale Nisseno) Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso delle operazioni all'Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day. 8:38 - Vaccino Covid, atterrato a Palermo aereo ...