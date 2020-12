Col numero di gennaio - In regalo il dossier QNovità 2021

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 dicembre 2020) Lo sapevate che la Fiat sta studiando un prodotto con il quale colmare il vuoto lasciato dalla Punto, in una fascia che è storicamente sua? Che, oltre alla Ferrari, anche la McLaren sta per presentare una sportiva V6 ibrida plug-in? Ignoravate che nell'anno che sta per aprirsi si rinnoveranno alcuni mostri sacri della categoria delle Suv, come la Range Rover e la Jeep Grand Cherokee? E, un po' più sotto, l'apprezzatissima Nissan Qashqai, mentre il prossimo inverno a sparigliare le carte arriverà l'Alfa Romeo Tonale? E che l'Audi introdurrà sul mercato elettrico la sua adrenalinica e-tron GT, che in versione RS supera i 600 cavalli? Beh, allora non potete perdervi, allegato gratuitamente su tutta la tiratura di Quattroruote di: 96 pagine di novità, con 80 modelli in dettaglio, interviste, un approfondimento ...