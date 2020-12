Campania, scuole chiuse: slitta ancora la data di gennaio, ipotesi riapertura il 14 (Di domenica 27 dicembre 2020) In Campania gli studenti potrebbero tornare in classe più tardi rispetto agli altri, probabilmente il 14 gennaio. È la proposta che l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini lancerà alle prossime riunioni con l’Unità di crisi per l’emergenza Covid prima del 7 gennaio, data fissata dal Ministero dell’Istruzione per la ripresa delle attività in presenza degli studenti delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Ingli studenti potrebbero tornare in classe più tardi rispetto agli altri, probabilmente il 14. È la proposta che l’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini lancerà alle prossime riunioni con l’Unità di crisi per l’emergenza Covid prima del 7fissata dal Ministero dell’Istruzione per la ripresa delle attività in presenza degli studenti delle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Gio_Caian : @AzzolinaLucia Ministro in Campania si parla di riaprire le scuole, forse, il 14 gennaio ma probabilmente più tardi… - JPressitalia : Scuole riaperte il 7 gennaio. La Campania annuncia che continuerà con la Dad - paolorm2012 : RT @c_carlodes: Coronavirus, variante inglese diffusa in tutta Italia: casi in Abruzzo, Campania, Puglia e Veneto - c_carlodes : Coronavirus, variante inglese diffusa in tutta Italia: casi in Abruzzo, Campania, Puglia e Veneto… -