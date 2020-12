Botti di Capodanno | preoccupazione dall’Anaspol | “Non si può abbassare la guardia”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Nel 2020 idihanno causato un morto e 204 feriti”, inizia così la dichiarazione di Alessandro Marchetti. Il Presidente dell‘ANASPOL ha infatti sottoscritto una dichiarazione riguardante idied il lockdown. “Quest’anno non si puòlapensando che con il lockdown i soliti ignori rinunceranno al piacere dei, anzi, potrebbe essere pure peggio. In tanti potrebbero spararli da casa e così facendo potrebbero aumentare gli incendi domestici” unacomune per tutti i numeri delle emergenze. Leggi anche: Paura a Roma, fiamme in un appartamento: 8 persone intossicate “C’è la voglia di lasciare questo bruttissimo 2020 e la tradizione dei fuochi artificiali, il baccano, nacque appunto per ...