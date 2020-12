Al via il V-Day in tutte le regioni, "vaccinarsi senza se e senza ma" (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - A dare il via è stato lo Spallanzani di Roma ma il V-Day è via scattato in tutte le regioni da Nord a Sud e ha visto protagonisti delle primissime fasi soprattutto medici e infermieri. "Bisogna vaccinarsi senza se e senza ma": a lanciare l'appello Massimo Galli, dell'Ospedale Sacco di Milano, tra i primi a farlo nel capoluogo lombardo. A Torino si è partiti dall'ospedale Amedeo di Savoia, dove sono arrivate le prime 910 dosi di vaccino. "Inizia una giornata storica. Coraggio Liguria, coraggio Italia”, scrive il presidente della Regione, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. Alla Liguria sono state destinate 320 dosi. In primo piano due donne: a ricevere infatti la prima dose, Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica nel reparto di ... Leggi su agi (Di domenica 27 dicembre 2020) AGI - A dare il via è stato lo Spallanzani di Roma ma il V-Day è via scattato inleda Nord a Sud e ha visto protagonisti delle primissime fasi soprattutto medici e infermieri. "Bisognase ema": a lanciare l'appello Massimo Galli, dell'Ospedale Sacco di Milano, tra i primi a farlo nel capoluogo lombardo. A Torino si è partiti dall'ospedale Amedeo di Savoia, dove sono arrivate le prime 910 dosi di vaccino. "Inizia una giornata storica. Coraggio Liguria, coraggio Italia”, scrive il presidente della Regione, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. Alla Liguria sono state destinate 320 dosi. In primo piano due donne: a ricevere infatti la prima dose, Gloria Capriata, 48 anni, coordinatrice infermieristica nel reparto di ...

