Venduto per 22 milioni “Neverland” il ranch di Michael Jackson (Di sabato 26 dicembre 2020) "Neverland", l'enorme ranch di Michael Jackson è stato acquistato dal miliardario statunitense Ron Burkle per circa 22 milioni di dollari. L'uomo d'affari del Montana, già consulente d'affari di Michael Jackson che ha aiutato a saldare i grandi debiti accumulati, ha investimenti che vanno dai supermercati all'industria musicale. Michael Jackson ha comprato questa proprietà, situata su 1.100 ettari di terreno, a 65 chilometri da Santa Barbara, per 19,5 milioni di dollari negli anni 80. Secondo il Wall Street Journal, il prezzo di 22 milioni di dollari è "corretto", come assicira una fonte a conoscenza della trattativa: un drastico calo rispetto alla valutazione di 100 milioni di dollari ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 dicembre 2020) "", l'enormediè stato acquistato dal miliardario statunitense Ron Burkle per circa 22di dollari. L'uomo d'affari del Montana, già consulente d'affari diche ha aiutato a saldare i grandi debiti accumulati, ha investimenti che vanno dai supermercati all'industria musicale.ha comprato questa proprietà, situata su 1.100 ettari di terreno, a 65 chilometri da Santa Barbara, per 19,5di dollari negli anni 80. Secondo il Wall Street Journal, il prezzo di 22di dollari è "corretto", come assicira una fonte a conoscenza della trattativa: un drastico calo rispetto alla valutazione di 100di dollari ...

xblunotte : RT @MinutemanItaly: @SirAlexPlini Altro mio collega, ingegnere, direttore di uno stabilimento Ericsson di eccellenza in Campania, ramo azie… - tempoweb : Venduto per 22 milioni il regno di Michael Jackson. Chi ha comprato Neverland #michaeljackson #neverland #ronburkle… - simo07pado : @matthijs_pog Praticamente lo stanno preservando per la Juve visto che forse è già stato venduto. Altrimenti perché… - vogio91 : RT @MinutemanItaly: @SirAlexPlini Altro mio collega, ingegnere, direttore di uno stabilimento Ericsson di eccellenza in Campania, ramo azie… - AleksLepri : @REstaCorporate @TgLa7 ..intendi quando Salvini&Meloni saranno maggioranza assoluta? Quando finalmente le vere forz… -