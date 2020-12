Salvini e i pasti ai senzatetto a Natale. Un post lo smentisce: “Quella è mia madre, non una clochard” (Di sabato 26 dicembre 2020) Salvini e la consegna dei pasti ai clochard a Natale “A Natale violerò il Dpcm e pranzerò coi clochard”. Lo aveva detto Matteo Salvini, e così ha fatto. Il 25 dicembre il leader della Lega non è rimasto a casa. Di fronte alle misure che il governo ha varato per la zona rossa con lo scopo di limitare al diffusione del Covid durante le festività, Salvini ha deciso di festeggiare il Natale unendosi ai volontari nella consegna di pacchi alimentari destinati ai senzatetto di Milano. L’operazione annunciata nei giorni precedenti è stata documentata dal leghista con delle foto condivise sui suoi profili social ma la polemica non ha tardato ad arrivare. Su Twitter l’hashtag #Salviniclochard è ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020)e la consegna deiai“Aviolerò il Dpcm e pranzerò coi”. Lo aveva detto Matteo, e così ha fatto. Il 25 dicembre il leader della Lega non è rimasto a casa. Di fronte alle misure che il governo ha varato per la zona rossa con lo scopo di limitare al diffusione del Covid durante le festività,ha deciso di festeggiare ilunendosi ai volontari nella consegna di pacchi alimentari destinati aidi Milano. L’operazione annunciata nei giorni precedenti è stata documentata dal leghista con delle foto condivise sui suoi profili social ma la polemica non ha tardato ad arrivare. Su Twitter l’hashtag #è ...

