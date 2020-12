Luì e Sofì, i Me contro Te stanno insieme veramente? (Di sabato 26 dicembre 2020) Lui e Sofi sono i Me contro Te famosi youtuber che questo pomeriggio saranno ospiti di Verissimo. I due sono davvero un coppia anche nella vita? foto facebookQuesto pomeriggio sono ospite della nuova puntata di Verissimo in onda come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin che li farà una lunga intervista nel suo salotto famoso. Sono una coppia molto famosa, insieme formai i Me contro Te e sono molto amati specialmente dai bambini italiani che li seguono da tantissimi anni, quello che però tutto si chiedono è se i due siano una coppia anche nella vita. La risposta è si, il duo formato da Luigi e Sofia fa coppia fissa anche nella vita anche se qualche tempo fa si è parlato di una rottura che però pare non abbia intaccato sul lavoro e che li ha portati a mantenere la convivenza a Milano. Scopriamo ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Lui e Sofi sono i MeTe famosi youtuber che questo pomeriggio saranno ospiti di Verissimo. I due sono davvero un coppia anche nella vita? foto facebookQuesto pomeriggio sono ospite della nuova puntata di Verissimo in onda come sempre su Canale Cinque con Silvia Toffanin che li farà una lunga intervista nel suo salotto famoso. Sono una coppia molto famosa,formai i MeTe e sono molto amati specialmente dai bambini italiani che li seguono da tantissimi anni, quello che però tutto si chiedono è se i due siano una coppia anche nella vita. La risposta è si, il duo formato da Luigi e Sofia fa coppia fissa anche nella vita anche se qualche tempo fa si è parlato di una rottura che però pare non abbia intaccato sul lavoro e che li ha portati a mantenere la convivenza a Milano. Scopriamo ...

