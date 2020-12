Jannik Sinner: “Non mi piace guardare la classifica, spero che il 2021 sia un anno normale” (Di sabato 26 dicembre 2020) Jannik Sinner sta archiviando un 2020 particolarmente soddisfacente: ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia (sua prima affermazione in carriera nel massimo circuito), si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros (tenendo anche testa per larghi tratti a Rafael Nadal), è entrato di prepotenza nella top-40 del ranking ATP (attualmente è il numero 37 al mondo) e ha affascinato gli italiani con il suo grande talento. L’altoatesino ora guarda con fiducia al 2021, dove sarà chiamato a essere grande protagonista sulla scena del tennis mondiale. La sua stagione incomincerà settimana prossima ad Antaliya (Turchia), poi il mirino è già puntato sugli Australian Open in programma a partire dall’8 febbraio. Il 19enne si è raccontato in un’intervista concessa a Sky Sport: “Il tennis è la cosa più importante della mia vita dopo la famiglia ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020)sta archiviando un 2020 particolarmente soddisfacente: ha vinto il torneo ATP 250 di Sofia (sua prima affermazione in carriera nel massimo circuito), si è spinto fino ai quarti di finale del Roland Garros (tenendo anche testa per larghi tratti a Rafael Nadal), è entrato di prepotenza nella top-40 del ranking ATP (attualmente è il numero 37 al mondo) e ha affascinato gli italiani con il suo grande talento. L’altoatesino ora guarda con fiducia al, dove sarà chiamato a essere grande protagonista sulla scena del tennis mondiale. La sua stagione incomincerà settimana prossima ad Antaliya (Turchia), poi il mirino è già puntato sugli Australian Open in programma a partire dall’8 febbraio. Il 19enne si è raccontato in un’intervista concessa a Sky Sport: “Il tennis è la cosa più importante della mia vita dopo la famiglia ...

