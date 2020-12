Governo: 2020 a colpi di decreti, boom fiducie in Parlamento (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell'iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato un boom della decretazione d'urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici. Secondo le statistiche sull'attività legislativa del Senato, infatti, dal 5 settembre 2019 le questioni di fiducia poste (e accordate) sui Ddl di iniziativa governativa a palazzo Madama sono 36. Alla Camera ovviamente la musica non cambia, essendo in regime di bicameralismo. Lo ha segnalato Simone Baldelli, che ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Roma, 27 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell'iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato undella decretazione d'urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici. Secondo le statistiche sull'attività legislativa del Senato, infatti, dal 5 settembre 2019 le questioni di fiducia poste (e accordate) sui Ddl di iniziativa governativa a palazzo Madama sono 36. Alla Camera ovviamente la musica non cambia, essendo in regime di bicameralismo. Lo ha segnalato Simone Baldelli, che ormai ...

LaStampa : In Portogallo 16 cacciatori spagnoli uccidono 540 cervi e cinghiali, una strage che ha scatenato l’ira del governo:… - Linkiesta : Ogni giorno ne fanno una sempre più tragica, nemmeno più grottesca, dal premier ad Arcuri, il nostro Napoleone a ro… - Linkiesta : Impreparati a tutto La prima, seconda e forse terza ondata di governi Conte, e noi Di @christianrocca - GarneWrex : RT @Franco32656300: LE BESTIE SIAMO NOI Non c'è altra giustificazione. Permettere un massacro di questa entità è il vero crimine In Portog… - BrunaGueze : RT @Franco32656300: LE BESTIE SIAMO NOI Non c'è altra giustificazione. Permettere un massacro di questa entità è il vero crimine In Portog… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo 2020 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 86 | www.governo.it Governo Governo: 2020 a colpi di decreti, boom fiducie in Parlamento

Condividi questo articolo:Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell’ite ...

Eugenio Bennato, concerto live con l’Orchestra Popolare del Gran Sasso

Mercoledì 30 dicembre alle 18.30 streaming sulla pagina Facebook del progetto “RAdiCI” e sul canale YouTube dell’IITM. Nasce un segno di speranza: ...

Condividi questo articolo:Roma, 27 dic. – (Adnkronos) – L’emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell’ite ...Mercoledì 30 dicembre alle 18.30 streaming sulla pagina Facebook del progetto “RAdiCI” e sul canale YouTube dell’IITM. Nasce un segno di speranza: ...