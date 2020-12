Buon compleanno Carmelo Alfonso, Novella Calligaris, Giovanni Floris… (Di domenica 27 dicembre 2020) …Rita Bernardini, Milly Moratti, Gérard Depardieu, Roberto Bettega, Annalisa Minetti, Andrea Arnaboldi, Adam Peraudo, Eleonora Cunsolo… Oggi 27 dicembre compiono gli anni: Carmelo Alfonso, giornalista; Giovannino Fiori, politico; Mariano Gabriele, storico; Rodolfo Beltrandi, ex calciatore; Bruno Favalli, ex calciatore; Calogero Pumilia, politico; Luigi Gentilini, medico; Giovanni Duni, giurista; Pino Berengo Gardin, annunciatore tv; Raffaella de Carolis, attrice; Paolo Polenta, politico; Milly Moratti, politica; Clara Droetto, attrice, doppiatrice; Oscar de Bona, politico; Gérard Depardieu, attore; Johann Georg Widmann, politico; Walter Barberis, storico; Roberto Bettega, ex calciatore, dirigente; Giovanni Robusti, imprenditore, sindacalista, politico; Klaus Bachlechner, ex calciatore Verona, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) …Rita Bernardini, Milly Moratti, Gérard Depardieu, Roberto Bettega, Annalisa Minetti, Andrea Arnaboldi, Adam Peraudo, Eleonora Cunsolo… Oggi 27 dicembre compiono gli anni:, giornalista;no Fiori, politico; Mariano Gabriele, storico; Rodolfo Beltrandi, ex calciatore; Bruno Favalli, ex calciatore; Calogero Pumilia, politico; Luigi Gentilini, medico;Duni, giurista; Pino Berengo Gardin, annunciatore tv; Raffaella de Carolis, attrice; Paolo Polenta, politico; Milly Moratti, politica; Clara Droetto, attrice, doppiatrice; Oscar de Bona, politico; Gérard Depardieu, attore; Johann Georg Widmann, politico; Walter Barberis, storico; Roberto Bettega, ex calciatore, dirigente;Robusti, imprenditore, sindacalista, politico; Klaus Bachlechner, ex calciatore Verona, ...

Tanti auguri di buon compleanno alla signora Annamaria Cantarella che oggi spegne ben 90 candeline. Sempre affabile e cordiale, donna distinta e perbene, ha festeggiato sobriamente - in ossequio alle ...

Fra le pubblicazioni si inserisce a buon diritto l’ultima ... specie se nell’anno del compleanno dei 160 anni della città di Roseto degli Abruzzi. I festeggiamenti sono pochi, ma tra questi era ...

Tanti auguri di buon compleanno alla signora Annamaria Cantarella che oggi spegne ben 90 candeline. Sempre affabile e cordiale, donna distinta e perbene, ha festeggiato sobriamente - in ossequio alle ...Fra le pubblicazioni si inserisce a buon diritto l'ultima ... specie se nell'anno del compleanno dei 160 anni della città di Roseto degli Abruzzi. I festeggiamenti sono pochi, ma tra questi era ...