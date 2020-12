Bevono in 15 al bar per festeggiare Natale, niente mascherine e musica: locale chiuso 5 giorni (Di sabato 26 dicembre 2020) Alla faccia della e del . Bevevano in quindici, in un , senza le e festeggiando il Natale tra musica e schiamazzi. È successo ieri sera a in un locale di via Cesare Rosaroll, dove sono intervenuti gli ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Alla faccia della e del . Bevevano in quindici, in un , senza le e festeggiando iltrae schiamazzi. È successo ieri sera a in undi via Cesare Rosaroll, dove sono intervenuti gli ...

siobanvict : RT @ilmessaggeroit: Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni - Livia_DiGioia : RT @mattinodinapoli: Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni - mattinodinapoli : Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Bevono bar Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso 5 giorni Il Messaggero Napoli, bevono in 15 al bar per festeggiare Natale: niente mascherine e musica. Locale chiuso cinque giorni

Bevevano in quindici, in un bar, senza mascherina e festeggiando il Natale tra musica e schiamazzi. È successo ieri sera a Napoli in un locale di ...

Natale e Covid, a Napoli festa in un bar con 15 persone

Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso nel locale 15 persone che, prive della mascherina, stavano bevendo e festeggiando. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati ...

Bevevano in quindici, in un bar, senza mascherina e festeggiando il Natale tra musica e schiamazzi. È successo ieri sera a Napoli in un locale di ...Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso nel locale 15 persone che, prive della mascherina, stavano bevendo e festeggiando. Il titolare e gli avventori, tutti cittadini dominicani, sono stati ...