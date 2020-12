Selvaggia Lucarelli: “Non poteva che essere un leghista!” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito contro Giovanni Bertoldi, consigliere comunale della Lega a Modena. L’uomo ha fatto un commento secondo lei poco adatto sulla violenza sulle donne. Tra una foto del cenone della Vigilia e uno scatto di Godzilla, il suo cane, vestito da Babbo Natale Selvaggia Lucarelli ha voluto puntare l’attenzione su un commento fatto sotto un recente post contro la violenza sulle donne da parte Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020)ha puntato il dito contro Giovanni Bertoldi, consigliere comunale della Lega a Modena. L’uomo ha fatto un commento secondo lei poco adatto sulla violenza sulle donne. Tra una foto del cenone della Vigilia e uno scatto di Godzilla, il suo cane, vestito da Babbo Nataleha voluto puntare l’attenzione su un commento fatto sotto un recente post contro la violenza sulle donne da parte Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Selvaggia Lucarelli: tra insulti e raccomandazioni - #Selvaggia #Lucarelli: #insulti - IMFAKIA : @crazyngara Selvaggia Lucarelli? - VentagliP : RT @zHenjo_SJF: 'Sono qui, sempre. Ti aspetto, per un po'. Poi, vengo a prenderti.' cit. Selvaggia Lucarelli tratto da 'Che ci importa del… - zHenjo_SJF : 'Sono qui, sempre. Ti aspetto, per un po'. Poi, vengo a prenderti.' cit. Selvaggia Lucarelli tratto da 'Che ci imp… - Marco6137929249 : La Lucarelli ha detto alla Littizzetto che non può dire quello che le pare. Selvaggia si sbaglia, perché i comunist… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli provoca con la maschera di Natale: "Più orrenda di così..." Il Tempo Dall'Italia una serie di iniziative online per i lettori down-under

A voler vedere il lato positivo, questa pandemia ha spinto diverse realtà del panorama culturale italiano ad investire sull'online, creando una possibilità d'inclusione per tutti gli italiani ...

Selvaggia Lucarelli: senza tregua anche a Natale

Nonostante il Natale sia sempre più vicino, sui suoi profili social, Selvaggia Lucarelli continua a ricevere insulti e minacce. Lei, però, ...

A voler vedere il lato positivo, questa pandemia ha spinto diverse realtà del panorama culturale italiano ad investire sull'online, creando una possibilità d'inclusione per tutti gli italiani ...Nonostante il Natale sia sempre più vicino, sui suoi profili social, Selvaggia Lucarelli continua a ricevere insulti e minacce. Lei, però, ...