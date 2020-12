Natale | cento pizze in dono alle famiglie in difficoltà

aboutme____38 : RT @Aduecielidame22: Il tuo fidanzato è chiuso in una casa da più di cento giorni lontano da tutti e questo è il regalo di natale? Cioè ma… - Livia_DiGioia : RT @usarausanu: Le notizie, quelle belle ?? ?? - Aduecielidame22 : Il tuo fidanzato è chiuso in una casa da più di cento giorni lontano da tutti e questo è il regalo di natale? Cioè ma FOLLIA #gfvip - harrysvcuter : le persone normali a Natale mangiano, giocano ecc io sto imparando le prime cento cifre del pi greco e sono arrivata alla sessantaduesima - AncoraMarina65 : RT @cioella: Buon Natale a tutti ... a chi mi segue e a chi capiterò in tl... stamattina mi sono svegliata con questo panorama dalla finest… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale cento

TGCOM

Sondrio, 25 dicembre 2020 - Cento pizze in dono a chi è in difficoltà, per regalare un momento di gioia a tante famiglie di Sondrio. L'iniziativa è stata lanciata dal ristorante-pizzeria Eat Parade, l ...Natale amaro per l'ex tronista che piange per la sua fidanzata ... Può essere qualcosa che parte da lì, magari non era d’accordo al cento per cento con la mia decisione. Se è solo per questo è peggio ...