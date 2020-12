Maxim Tsigalko è morto: la star di Scudetto aveva solo 37 anni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un lutto ha colpito il mondo del calcio, , era famoso tra gli appassionati di videogame. (Twitter)L’iconico Maxim Tsigalko, un ex calciatore bielorusso ampiamente conosciuto per le sue statistiche sul gioco per computer Championship Manager 2001/02, in Italia noto anche semplicemente come Scudetto, è purtroppo morto a 37 anni. L’attaccante nato a Minsk era l’equivalente virtuale di Pelé e Ronaldo, una volta che i suoi talenti si erano sviluppati. In sostanza, era acquistabile a poco e poteva portarti a vincere campionati da solo. Le sue statistiche erano davvero impressionanti. Leggi anche: morto Fabrizio Ferrigno: vinse la Supercoppa col Napoli di Maradona Chi era Maxim Tsigalko: il calciatore simbolo degli ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un lutto ha colpito il mondo del calcio, , era famoso tra gli appassionati di videogame. (Twitter)L’iconico, un ex calciatore bielorusso ampiamente conosciuto per le sue statistiche sul gioco per computer Championship Manager 2001/02, in Italia noto anche semplicemente come, è purtroppoa 37. L’attaccante nato a Minsk era l’equivalente virtuale di Pelé e Ronaldo, una volta che i suoi talenti si erano sviluppati. In sostanza, era acquistabile a poco e poteva portarti a vincere campionati da. Le sue statistiche erano davvero impressionanti. Leggi anche:Fabrizio Ferrigno: vinse la Supercoppa col Napoli di Maradona Chi era: il calciatore simbolo degli ...

GoalItalia : A soli 37 anni è morto Maxim #Tsigalko: era diventato famoso anche grazie a Football Manager ?? - mikele10p : Senza parole. - davidemolinari5 : RT @dan_maze: Non vorrei rovinarvi il Natale ma è mancato a 37 anni (!) Maxim Tsigalko. In tuo onore, caro il mio Maxim, comprerò @Footbal… - dei_ragazzi : È morto l'ex calciatore Maxim Tsigalko (27 mag 1983 - 25 dic 2020) all'età di 37 anni. Al momento nn sono ancora ch… - dade494 : RT @dan_maze: Non vorrei rovinarvi il Natale ma è mancato a 37 anni (!) Maxim Tsigalko. In tuo onore, caro il mio Maxim, comprerò @Footbal… -