Lo shopping di dicembre a caro prezzo | Lopalco | «I casi qui in Puglia non calano per quel rilassamento»

Con i casi di Coronavirus che stentano a diminuire nonostante il lockdown – ieri i contagi registrati in 24 ore in Italia sono stati 18.040 – viene da domandarsi se stiamo pagando il prezzo di un comportamento poco attento nelle prime settimane di dicembre. L'epidemiologo, nonché assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, crede di sì. Prendendo ad esempio la sua Regione – che ieri ha registrato 1.458 nuovi casi – il ricercatore fa notare in un post su Facebook come i casi siano tornati a salire verso metà mese. «La curva, nella sua prima parte, è da manuale: una ascesa ripida, un picco evidente ed una discesa altrettanto rapida visibile nei primi giorni di dicembre – scrive Lopalco -. E poi… il gradino.

l Natale 2020 sarà in zona rossa. Oggi, 25 dicembre, è il secondo giorno in cui sono in vigore le restrizioni decise dal governo di Giuseppe Conte nel decreto legge 172/2020 del 18 dicembre e sono in ...

NATALE, COLDIRETTI: NIENTE REGALI PER UN ITALIANO SU TRE

ROMA – Niente regali sotto l’albero quest’anno per un italiano su tre (31%) a causa del clima di sobrietà che ha segnato la festa, delle limitazioni poste allo shopping e soprattutto delle difficoltà ...

