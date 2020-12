Il discorso di Natale della regina Elisabetta | umano e sentito | «Non siete soli»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La regina Elisabetta, 94 anni già compiuti, quasi 70 sul trono, c’è sempre stata per la Gran Bretagna. Non sbagliando mai un colpo, e anche questa volta ha saputo trovare le parole giuste. Il discorso di Natale non l’ha registrato, come ogni anno, in anticipo a Buckingham Palace prima di trasferirsi a Sandringham per le vacanze in famiglia. Quest’anno Sua Maestà, come il resto del mondo, è da sola (o quasi) protetta dalla «bolla» di Windsor, senza nipotini e nipoti, né figli al fianco.