Ercolano | Natale con maxi-rissa Idioti rovinano la magia

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Francesca Galici Unacon decine di persone ha rovinato il clima di festa di: nonostante il lockdown si sono ritrovati in strada tra calci e pugniè il giorno dell'amore e della condivisione. I buoni sentimenti dovrebbero vincere su tutto anche in un anno complesso e unico come è stato il 2020. Sono stati vietati gli assembramenti, i cenoni e i pranzi disono stati ristretti a pochissimi intimi e non ci saranno celebrazioni di festa come da tradizione. Tutto questo non ha impedito quanto accaduto a, in provincia di Napoli, dove nella notte disi è scatenata unail cui video è diventato rapidamente virale sul web. Tanta l'indignazione da parte di chi ha assistito, e ha ripreso, ...