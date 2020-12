Ercolano, la maxi rissa in pieno lockdown. I video sui social (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una maxi rissa tra ragazzi in pieno centro, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla, la sera della Vigilia in pieno lockdown. E' quanto accaduto ieri sera in piazza Trieste ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unatra ragazzi incentro, con motorini che scorrazzano, traffico impazzito tra clacson e urla, la sera della Vigilia in. E' quanto accaduto ieri sera in piazza Trieste ...

