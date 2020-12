Alex Stella, ciclista e imprenditore di Saronno, morto in un incidente (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dolore e sgomento per il dramma di . Un uomo di 42 anni, Alex Stella, ciclista e imprenditore molto noto a Saronno, è rimasto vittima di un incidente mortale stamattina, giorno di Natale. Lo schianto tra la sua bicicletta e una vettura è avvenuto tra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dolore e sgomento per il dramma di . Un uomo di 42 anni,molto noto a, è rimasto vittima di unmortale stamattina, giorno di Natale. Lo schianto tra la sua bicicletta e una vettura è avvenuto tra L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Saronno, esce in bici per un allenamento di Natale: Alex Stella #morto nello schianto
Saronno: Incidente. Morto Alex Stella Proprietario del Cafè Noir
Ciao Alex, sei stato un buon amico e un giovane imprenditore coraggioso. È incredibile, non ci sono parole.
Saronno piange Alex Stella, morto in bicicletta a Ceriano la mattina di Natale

È morto Alex Stella, il 42enne ciclista molto noto a Saronno è rimasto vittima di un incidente nella mattina di Natale tra Ceriano Laghetto, Saronno e Solaro nel varesotto. Era ...

