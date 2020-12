Superati i 70mila decessi. La positività risale all'8,2% (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 14.522 nuovi casi su 175.364 test e 553 morti. Gimbe: "Sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive" Settantanila morti. Anzi, 70.395. L'antivigilia di Natale ci regala il superamento (ampiamento previsto) di un'altra barriera psicologica a causa dei 553 decessi registrati ieri, un dato questo in calo rispetto ai 628 di martedì. È questo il dato saliente di ieri, in attesa che oggi cada un altro muro, quello dei due milioni di contagi totali, a cui mancano 8.722 casi. Considerando che ieri si sono registrati 14.522 nuovi casi e che da 65 giorni si superano regolarmente i 10mila contagi, non c'è dubbio che oggi si superi anche questa asticella. Ieri i tamponi refertati sono stati 175.364, più del giorno precedente (166.208). Ciò ha prodotto un indice di positività (tamponi positivi su quelli effettuati) dell'8,28 ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 14.522 nuovi casi su 175.364 test e 553 morti. Gimbe: "Sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive" Settantanila morti. Anzi, 70.395. L'antivigilia di Natale ci regala il superamento (ampiamento previsto) di un'altra barriera psicologica a causa dei 553registrati ieri, un dato questo in calo rispetto ai 628 di martedì. È questo il dato saliente di ieri, in attesa che oggi cada un altro muro, quello dei due milioni di contagi totali, a cui mancano 8.722 casi. Considerando che ieri si sono registrati 14.522 nuovi casi e che da 65 giorni si superano regolarmente i 10mila contagi, non c'è dubbio che oggi si superi anche questa asticella. Ieri i tamponi refertati sono stati 175.364, più del giorno precedente (166.208). Ciò ha prodotto un indice di(tamponi positivi su quelli effettuati) dell'8,28 ...

