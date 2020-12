Meteo Milano, in attesa della neve, probabilmente anche forte (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, la neve in città, non solo in montagna.Il Meteo su Milano vedrà per Natale un abbassamento della temperatura, con la possibilità di precipitazioni soprattutto nella seconda parte della giornata. Si avrà un rinforzo modesto del vento. Per Santo Stefano finalmente ci sarà il sole. A Milano una giornata soleggiata manca praticamente da due settimane. Domenica la temperatura si metterà ancora invernale, è atteso un sensibile aumento della nuvolosità con pioviggine che si trasformerà in nevischio. In nottata cadrà la neve copiosamente. Lunedì 28, come annunciato si avrà un’abbondante nevicata nell’area metropolitana di Milano. Le stime continuano a indicare valori superiori ai 20 cm, ma ne potrebbero cadere ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020), lain città, non solo in montagna.Ilsuvedrà per Natale un abbassamentotemperatura, con la possibilità di precipitazioni soprattutto nella seconda partegiornata. Si avrà un rinforzo modesto del vento. Per Santo Stefano finalmente ci sarà il sole. Auna giornata soleggiata manca praticamente da due settimane. Domenica la temperatura si metterà ancora invernale, è atteso un sensibile aumentonuvolosità con pioviggine che si trasformerà in nevischio. In nottata cadrà lacopiosamente. Lunedì 28, come annunciato si avrà un’abbondante nevicata nell’area metropolitana di. Le stime continuano a indicare valori superiori ai 20 cm, ma ne potrebbero cadere ...

