Il powebank Xiaomi dedicato a Pikachu

Leggi su wired

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Foto:)Il Pokémon più celebre e amato,, è al centro di una simpatica collezione di accessori disponibili anche per l’Italia e allestita da Aliexpress. I due gadget più interessanti sono senza dubbio quelli parte della gamma Mijia che include il prestantePower Bank 3 e le cuffietteMi AirDots Pro 2S, entrambi personalizzati con colorazione gialla e la faccina del migliore amico di Ash. Non cambia niente a livello di hardware e caratteristiche tecniche rispetto ai dispositivi tradizionali, visto che la personalizzazione è a livello cosmetico.Mi Power Bank 3edition è un blocchetto portatile che include una batteria da 10000 mAh in grado di ricaricare dispositivi compatibili attraverso l’interfaccia usb type-c in e out oppure tramite le due ...