Il 2021 ha il volto di una donna La riflessione di Frojo

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel silenzio di un Natale in famiglia, pochi doni e un cenone all’insegna della sobrietà. Abbracci ideali, contatti “da remoto”. Affetti lontani, cuori spezzati di chi ha perso i propri cari a causa del Covid. Per alcuni, vuoto e solitudine. Il rispetto delle restrizioni nel segno della responsabilità e della cautela. Papa Bergoglio ci esorta alla ”fraternità tra di noi”, alla solidarietà. Un’opportunità per “purificare il modo di vivere il Natale, uscendo dal consumismo” rendendolo “più religioso e vero”. “Il Natale sia un’occasione di rinnovamento interiore”, ha detto ancora il Pontefice. La figura iconica che rimarrà nella storia di quell’uomo, solo, sotto la pioggia, in Piazza San Pietro o a rendere omaggio, in forma privata, alla Madi Piazza di Spagna, irrompe nella mente e nell’anima di credenti e non credenti incitando ad una rivoluzione individuale ...