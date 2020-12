Gears 5 Hivebusters Recensione: così si fanno i DLC! (Di giovedì 24 dicembre 2020) The Coalition esce con una corposa espansione del suo titolo più prestigioso. Gears 5 si arricchisce con questo Hivebusters, che ci regala qualche ora di campagna e, come da tradizione, moltissime altre aggiunte al comparto multiplayer. Riuscirà l’esclusiva Microsoft a soddisfare l’utenza? Gears 5 Hivebusters Recensione, conosciamo la squadra Scorpio! La campagna di questa nuova espansione narra le vicende della squadra Scorpio, composta da Mac, Lahni e Keegan. Chi frequenta il titolo li aveva già conosciuti nella modalità cooperativa Fuga, ma in questo DLC abbiamo la possibilità di conoscerne meglio i trascorsi, i rapporti e le psicologie. Keegan è il capoccia, un po’ testardo e burbero, Lahni appartiene ad una tribù (che conosceremo nel corso della storia) e fiera delle sue tradizioni, mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) The Coalition esce con una corposa espansione del suo titolo più prestigioso.5 si arricchisce con questo, che ci regala qualche ora di campagna e, come da tradizione, moltissime altre aggiunte al comparto multiplayer. Riuscirà l’esclusiva Microsoft a soddisfare l’utenza?, conosciamo la squadra Scorpio! La campagna di questa nuova espansione narra le vicende della squadra Scorpio, composta da Mac, Lahni e Keegan. Chi frequenta il titolo li aveva già conosciuti nella modalità cooperativa Fuga, ma in questo DLC abbiamo la possibilità di conoscerne meglio i trascorsi, i rapporti e le psicologie. Keegan è il capoccia, un po’ testardo e burbero, Lahni appartiene ad una tribù (che conosceremo nel corso della storia) e fiera delle sue tradizioni, mentre ...

_Mdk7_ : Recensione della Vigilia dai: #Gears5Hivebusters è, oltre che un DLC cazzuto, la roba più next-gen che si può gioca… - Eurogamer_it : The Coalition torna su Gears 5 con Hivebusters, la sua prima espansione single player. Ecco la nostra recensione! - berkley1_ : RT @_Mdk7_: Oggi alle 15 si gioca in diretta Gears 5 Hivebusters. Se vi va, siateci! - _Mdk7_ : Oggi alle 15 si gioca in diretta Gears 5 Hivebusters. Se vi va, siateci! -

Ultime Notizie dalla rete : Gears Hivebusters Gears 5 Hivebusters Recensione: si torna a caccia di Locuste nel nuovo DLC Everyeye Videogiochi Non sottovalutate la potenza di Xbox Series S

Nella settimane che ci hanno accompagnato verso la stagione natalizia, siamo stati subissati di domande a proposito di Xbox Series S, una console così caratteristica e approcciabile che ha quasi ...

Gears 5 Hivebusters Recensione: così si fanno i DLC!

Gears 5 si arricchisce con la nuova campagna Hivebusters! Scopriamo insieme se l'avventura della squadra Scorpio merita di essere vissuta!

Nella settimane che ci hanno accompagnato verso la stagione natalizia, siamo stati subissati di domande a proposito di Xbox Series S, una console così caratteristica e approcciabile che ha quasi ...Gears 5 si arricchisce con la nuova campagna Hivebusters! Scopriamo insieme se l'avventura della squadra Scorpio merita di essere vissuta!