Enrico Papi, quel lutto che non può superare: lo scatto che ha commosso il web (Di giovedì 24 dicembre 2020) Siamo abituati a vedere Enrico Papi sorridente ed energico, oggi il conduttore lascia tuttavia spazio alla commozione e condivide il suo lutto con i fan. Si è spenta lo scorso settembre la mamma di Enrico Papi, la signoria Luciana aveva 81 anni compiuti pochi giorni prima della sua morte. A comunicare la notizia della scomparsa della signora Luciana, Enrico con un messaggio carico d'amore sul suo profilo Instagram. Oggi, con l'avvicinarsi del Natale l'ha ricordata con un tenero post che ha molto commosso i suoi fan, ecco le parole scelte dal conduttore per ricordare la sua mamma.

