Decreto Milleproroghe, via libera del Consiglio dei ministri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto Milleproroghe con disposizioni "urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di adeguamento degli organici dell`avvocatura dello stato e della giustizia amministrativa e di termini dell`appello contabile, nonché di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020". Il tradizionale dl Milleproroghe di fine anno che fa slittare al 31 dicembre 2021 numerose scadenze.Tante le misure contenute nella bozza in entrata: dal blocco degli sfratti per tutti i casi di morosità fino al 30 giugno; allo slittamento di un anno, al 31 luglio prossimo, del termine per il perfezionamento dei nuovi piani economici finanziari dei concessionari ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Viadeldeialcon disposizioni "urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di adeguamento degli organici dell`avvocatura dello stato e della giustizia amministrativa e di termini dell`appello contabile, nonché di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 deldel 14 dicembre 2020". Il tradizionale dldi fine anno che fa slittare al 31 dicembre 2021 numerose scadenze.Tante le misure contenute nella bozza in entrata: dal blocco degli sfratti per tutti i casi di morosità fino al 30 giugno; allo slittamento di un anno, al 31 luglio prossimo, del termine per il perfezionamento dei nuovi piani economici finanziari dei concessionari ...

