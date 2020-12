Covid, Lapo Elkann dona 450mila euro alle famiglie in difficoltà (Di giovedì 24 dicembre 2020) Covid, Lapo Elkann come era già avvenuto la scorsa primavera scende in campo: ha donato 450mila euro alle famiglie in difficoltà Lapo Elkann veste i panni di Babbo Natale e torna a scebdere ancora una volta in campo con un’ioniziativa solidale. Una donazione da 450mila euro destinati alle famiglie più fragili che vivono in Italia, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020)come era già avvenuto la scorsa primavera scende in campo: hatoinveste i panni di Babbo Natale e torna a scebdere ancora una volta in campo con un’ioniziativa solidale. Unazione dadestinatipiù fragili che vivono in Italia, L'articolo proviene da Inews.it.

